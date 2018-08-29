MBC《我身後的陶斯》蘇志燮從「特工」變「奶爸」？一起來看看劇中人物設定吧！

MBC新水木劇（週三、四播出）《我身後的陶斯》預計於下月（9月）迎來首播，並陸續公開人物劇照。男主角蘇志燮將在劇中從「特工」變「奶爸」，看樣子有又酷又帥，以及照顧孩子、可愛又溫暖的大蘇可以看了～
MBC《我身後的陶斯》由《購物王路易》吳智英作家與《自體發光辦公室》鄭會賢作家攜手執筆，描述加入育兒戰爭的前特工金本（蘇志燮 飾）與加入諜報戰爭的現任大嬸高愛琳（鄭仁仙 飾）之間的浪漫愛情故事。
蘇志燮飾演傳聞中的NIS國情院情報員「金本」，代號「陶斯」。3年前，他在一場亡命作戰中失去了自己的情報員，同時也是自己的戀人（南奎里特別出演），令他傷心欲絕。不只如此，他還被懷疑是內部間諜，因此他選擇隱姓埋名。某天，他的生活闖進了喧鬧的生命體，是一位大媽和她的一對雙胞胎。這次，他決定無論如何都要守護他們…
鄭仁仙飾演失去丈夫後獨自撫養一對雙胞胎、讓人毫無頭緒的大媽「高愛琳」。放棄夢想的她婚後專注於照顧孩子，卻常被丈夫無視。某天，讓她又恨又愛的丈夫因為心臟麻痺突然去世，生活陷入徬徨之中。她決定要去賺錢，繼續撫養孩子。正當生活天昏地暗的時候，突然出現一位男人，說他會好好照顧這對調皮搗蛋的雙胞胎。怎麼會從天而降像天使一樣的男人呢？
孫浩俊飾演傳銷公司老闆、前身是個騙子的「陳容泰」。沒良心、沒負罪感的他擁有反社會人格，有心人利用他這種性格讓他在法律上「死亡」，並賦予他新的身份。不喜歡同情別人的他卻讓高愛琳進入自己的公司工作，因而陷入苦惱之中。
林世美飾演NIS國情院情報員，外表很冷漠、暗戀金本的「劉智妍」。在金本消失後，她一邊執行任務，一邊追蹤自己的初戀。某天，她在一個秘密任務中與金本重逢，但金本身邊跟著一位奇怪的女人，女人還說金本是她的「奶爸」？這真是太不像話了…
金聖柱飾演國情院裡的天才駭客，只要是電腦、通訊、電子設備沒有難不倒他的，並且喜歡智妍的「羅斗宇」。
（圖片來源：MBC《我身後的陶斯》）
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