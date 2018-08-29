MBC《我身后的陶斯》苏志燮从「特工」变「奶爸」？一起来看看剧中人物设定吧！

MBC新水木剧（周三、四播出）《我身后的陶斯》预计於下月（9月）迎来首播，并陆续公开人物剧照。男主角苏志燮将在剧中从「特工」变「奶爸」，看样子有又酷又帅，以及照顾孩子、可爱又温暖的大苏可以看了～
MBC《我身后的陶斯》由《购物王路易》吴智英作家与《自体发光办公室》郑会贤作家携手执笔，描述加入育儿战争的前特工金本（苏志燮 饰）与加入谍报战争的现任大婶高爱琳（郑仁仙 饰）之间的浪漫爱情故事。
苏志燮饰演传闻中的NIS国情院情报员「金本」，代号「陶斯」。3年前，他在一场亡命作战中失去了自己的情报员，同时也是自己的恋人（南奎里特别出演），令他伤心欲绝。不只如此，他还被怀疑是内部间谍，因此他选择隐姓埋名。某天，他的生活闯进了喧闹的生命体，是一位大妈和她的一对双胞胎。这次，他决定无论如何都要守护他们…
郑仁仙饰演失去丈夫后独自抚养一对双胞胎、让人毫无头绪的大妈「高爱琳」。放弃梦想的她婚后专注於照顾孩子，却常被丈夫无视。某天，让她又恨又爱的丈夫因为心脏麻痹突然去世，生活陷入旁徨之中。她决定要去赚钱，继续抚养孩子。正当生活天昏地暗的时候，突然出现一位男人，说他会好好照顾这对调皮捣蛋的双胞胎。怎么会从天而降像天使一样的男人呢？
孙浩俊饰演传销公司老板、前身是个骗子的「陈容泰」。没良心、没负罪感的他拥有反社会人格，有心人利用他这种性格让他在法律上「死亡」，并赋予他新的身份。不喜欢同情别人的他却让高爱琳进入自己的公司工作，因而陷入苦恼之中。
林世美饰演NIS国情院情报员，外表很冷漠、暗恋金本的「刘智妍」。在金本消失后，她一边执行任务，一边追踪自己的初恋。某天，她在一个秘密任务中与金本重逢，但金本身边跟著一位奇怪的女人，女人还说金本是她的「奶爸」？这真是太不像话了…
金圣柱饰演国情院里的天才骇客，只要是电脑、通讯、电子设备没有难不倒他的，并且喜欢智妍的「罗斗宇」。
（图片来源：MBC《我身后的陶斯》）
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