不愛吃辣的朋友，來韓旅行吃這個吧！
旅遊 2018年8月30日 星期四11:05 Kiki
出外旅行，美食當然是很重要的一環節，假如一直找不到合適的美食，還真的是挺苦惱的，特別是對於不吃辣的朋友來說，來韓國食甚麼真的是一大問題啊！
今次奇小編為大家推介這間，不但經常在Instagram上成為「弘大美食店」，還是少數不是吃辣的美食店。
特別是在韓國留學的朋友，想念家鄉火鍋時，也推薦來這邊稍緩家鄉之情。
「스앤샤」位於弘大，這火鍋以少肉多菜為底，菜夾肉，肉夾菜來填滿整個鍋。
湯底為清湯，可是經這一番煮沸後，融入肉汁，烹成了另一款湯底，更入味了，最後還可用這湯底來煮成粥，這是韓國人最經典的吃法，一點也不留。
除了鍋是主角之外，配角也是十分出色：各色各樣的海鮮及醬料▾
這個鍋是此店的人氣食品，當然也有其他選擇，如「生牛肉」，就連國民MC劉在錫、能力者金鍾國也大讚▾
▾自助區域：拌菜、醬料、拉麵任食
▾店內環境
▸홍대 스앤샤
▻서울 마포구 와우산로17길 24
▻12:00 – 23:00
Kiki@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論