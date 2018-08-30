不爱吃辣的朋友，来韩旅行吃这个吧！
旅游 2018年8月30日 星期四11:05 Kiki
出外旅行，美食当然是很重要的一环节，假如一直找不到合适的美食，还真的是挺苦恼的，特别是对於不吃辣的朋友来说，来韩国食甚么真的是一大问题啊！
今次奇小编为大家推介这间，不但经常在Instagram上成为「弘大美食店」，还是少数不是吃辣的美食店。
特别是在韩国留学的朋友，想念家乡火锅时，也推荐来这边稍缓家乡之情。
「스앤샤」位於弘大，这火锅以少肉多菜为底，菜夹肉，肉夹菜来填满整个锅。
汤底为清汤，可是经这一番煮沸后，融入肉汁，烹成了另一款汤底，更入味了，最后还可用这汤底来煮成粥，这是韩国人最经典的吃法，一点也不留。
除了锅是主角之外，配角也是十分出色：各色各样的海鲜及酱料▾
这个锅是此店的人气食品，当然也有其他选择，如「生牛肉」，就连国民MC刘在锡、能力者金钟国也大赞▾
▾自助区域：拌菜、酱料、拉面任食
▾店内环境
▸홍대 스앤샤
▻서울 마포구 와우산로17길 24
▻12:00 – 23:00
Kiki@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论