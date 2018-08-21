《認哥》你們在NCT Lucas的臉上看到誰？崔珉豪、李棟旭還是金城武？

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就像哥哥們說的：「不管到哪裡，都是美男～」首度單獨出演綜藝節目的Lucas，擁有帥氣的外表、有趣的靈魂，這一集大家都看了嗎？



於上週六（18日）晚間播出的JTBC綜藝節目《認識的哥哥》，嘉賓為g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和(G)I-DLE雨琦，四位偶像的活躍為節目帶來許多笑聲。



NCT成員Lucas本名黃旭熙，1999年出生。爸爸是香港人，媽媽是泰國人，濃眉大眼加上深邃五官，還有一雙「大長腿」，相當奪人眼球。這是他第一次單獨出演綜藝節目，並展現多樣魅力。



同屬SM娛樂的前輩Super Junior希澈，在節目上也相當照顧師弟，不時的對Lucas發問，還於個人SNS上傳合照並留言：「比例很好的小可愛 #認哥 #NCT #Lucas」不過…你們能相信希澈和Lucas相差16歲嗎？照片完全看不出來啊！



《認哥》成員們對Lucas的外貌「暴風稱讚」，在他的臉上總能看到SHINee珉豪、李棟旭、高洙、李小龍和金城武等男藝人的影子。但不管像誰，都有一個特徵，那就是都是大帥哥啊～

Lucas表示自己不愛學習，於是去參加SM娛樂的海選，僅靠三個姿勢就合格了！父母們大力支持兒子往藝人這條路發展，總之不要是做壞事就好。他也分享了父母親認識的過程，原來爸爸在泰國遇到正在工作的媽媽，一見鍾情並且要了電話號碼，才發現媽媽沒有手機！於是爸爸馬上去買一支手機給媽媽，讓哥哥們紛紛表示：「爸爸真的很喜歡媽媽呢～」

被問到在韓國學的第一句韓文是什麼，Lucas表示是用電話叫外賣：「這裡是SM！」果然要先顧好肚子才行啊～

說到Lucas的優點，他現場實測做伏地挺身，46秒內能做60個！加上他會說五種語言：中文、粵語、泰語、英語和韓語，多樣面貌和有趣口才緊緊抓住哥哥們和觀眾們的視線。



Lucas接下來還會出演SBS《叢林的法則》之馬爾地夫篇、MBC《偶像明星運動會》之中秋特輯，一起期待他的活躍吧！

（圖片、影片來源：JTBC《認識的哥哥》）

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