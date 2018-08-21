《认哥》你们在NCT Lucas的脸上看到谁？崔珉豪、李栋旭还是金城武？

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就像哥哥们说的：「不管到哪里，都是美男～」首度单独出演综艺节目的Lucas，拥有帅气的外表、有趣的灵魂，这一集大家都看了吗？



於上周六（18日）晚间播出的JTBC综艺节目《认识的哥哥》，嘉宾为g.o.d朴俊炯、GOT7 BamBam、NCT Lucas和(G)I-DLE雨琦，四位偶像的活跃为节目带来许多笑声。



NCT成员Lucas本名黄旭熙，1999年出生。爸爸是香港人，妈妈是泰国人，浓眉大眼加上深邃五官，还有一双「大长腿」，相当夺人眼球。这是他第一次单独出演综艺节目，并展现多样魅力。



同属SM娱乐的前辈Super Junior希澈，在节目上也相当照顾师弟，不时的对Lucas发问，还於个人SNS上传合照并留言：「比例很好的小可爱 #认哥 #NCT #Lucas」不过…你们能相信希澈和Lucas相差16岁吗？照片完全看不出来啊！



《认哥》成员们对Lucas的外貌「暴风称赞」，在他的脸上总能看到SHINee珉豪、李栋旭、高洙、李小龙和金城武等男艺人的影子。但不管像谁，都有一个特徵，那就是都是大帅哥啊～

Lucas表示自己不爱学习，於是去参加SM娱乐的海选，仅靠三个姿势就合格了！父母们大力支持儿子往艺人这条路发展，总之不要是做坏事就好。他也分享了父母亲认识的过程，原来爸爸在泰国遇到正在工作的妈妈，一见钟情并且要了电话号码，才发现妈妈没有手机！於是爸爸马上去买一支手机给妈妈，让哥哥们纷纷表示：「爸爸真的很喜欢妈妈呢～」

被问到在韩国学的第一句韩文是什么，Lucas表示是用电话叫外卖：「这里是SM！」果然要先顾好肚子才行啊～

说到Lucas的优点，他现场实测做伏地挺身，46秒内能做60个！加上他会说五种语言：中文、粤语、泰语、英语和韩语，多样面貌和有趣口才紧紧抓住哥哥们和观众们的视线。



Lucas接下来还会出演SBS《丛林的法则》之马尔地夫篇、MBC《偶像明星运动会》之中秋特辑，一起期待他的活跃吧！

（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》）

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