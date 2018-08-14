JTBC新劇《愛上變身情人》劇本閱讀現場公開！預計接檔《Life》在下半年播出

難道四位主演有先講好嗎…？為什麼一邊比心、另一邊比出「加油」的姿勢呢？（大笑）
預計接檔JTBC月火劇（週一、二播出）《Life》在今年（2018年）下半年播出的《愛上變身情人》，劇組於近期舉行首次劇本閱讀，並公開現場照片。該部作品改編自2015年上映的同名電影，描述每個月有七天會變換面貌的女主角，和有臉盲症的男主角之間，展開一系列獨特的療癒愛情故事。
徐玄振飾演每個月變臉一次的韓流巨星「韓世界」；李民基飾演航空公司人氣本部長「徐道材」，患有臉盲症；李多熙飾演完美又高傲的「姜沙拉」，是徐道材沒有血緣關系的妹妹；安宰賢飾演擁有清澈心靈、狙擊女心的神父志願生「柳恩浩」，是唯一知道韓世界祕密的朋友。
另外，出演該部作品的還有柳和榮，她將在劇中飾演女演員「蔡宥利」，與韓世界處於對立關係，預計為劇情增加緊張感；文知茵則飾演韓世界的經紀公司代表兼經紀人「柳宇美」，知道韓世界的祕密後，為了守護她而做出許多努力，展現義氣的面貌；而李泰利飾演徐道材的秘書「鄭洙煥」。
（圖片來源：JTBC《愛上變身情人》）
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