JTBC新剧《爱上变身情人》剧本阅读现场公开！预计接档《Life》在下半年播出
韩剧 2018年8月14日 星期二08:45 JiaJia
难道四位主演有先讲好吗…？为什么一边比心、另一边比出「加油」的姿势呢？（大笑）
预计接档JTBC月火剧（周一、二播出）《Life》在今年（2018年）下半年播出的《爱上变身情人》，剧组於近期举行首次剧本阅读，并公开现场照片。该部作品改编自2015年上映的同名电影，描述每个月有七天会变换面貌的女主角，和有脸盲症的男主角之间，展开一系列独特的疗愈爱情故事。
徐玄振饰演每个月变脸一次的韩流巨星「韩世界」；李民基饰演航空公司人气本部长「徐道材」，患有脸盲症；李多熙饰演完美又高傲的「姜沙拉」，是徐道材没有血缘关系的妹妹；安宰贤饰演拥有清澈心灵、狙击女心的神父志愿生「柳恩浩」，是唯一知道韩世界秘密的朋友。
另外，出演该部作品的还有柳和荣，她将在剧中饰演女演员「蔡宥利」，与韩世界处於对立关系，预计为剧情增加紧张感；文知茵则饰演韩世界的经纪公司代表兼经纪人「柳宇美」，知道韩世界的秘密后，为了守护她而做出许多努力，展现义气的面貌；而李泰利饰演徐道材的秘书「郑洙焕」。
（图片来源：JTBC《爱上变身情人》）
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