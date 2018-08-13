網友目擊金宇彬出現在李鍾碩的咖啡廳裡！長髮披肩 臉色、狀態看起來不錯
明星 2018年8月13日 星期一08:30 JiaJia
看到兩位好友合體，粉絲們一定都相當激動吧！最重要的是…金宇彬的身體狀況應該是恢復良好，最近才會又這麼多目擊談吧～
最近，有網友捕捉到金宇彬現身在大街上的身影。一身黑裝的他顯得更加消瘦，但頭髮已經長出來了，甚至可以綁起小馬尾。去年（2017年）金宇彬患上鼻咽癌，暫停所有演藝活動，期間進行至少3次抗癌治療和35次放射治療。許久不見金宇彬，令粉絲們相當想念。
而上週末，又有網友在「CAFE.89MANSION」看到金宇彬！這間咖啡廳是好友李鍾碩所開設的，圖片中長髮披肩、走在前頭的就是金宇彬，而跟在後頭、面戴白色口罩和穿著白色上衣的，為李鍾碩。
李鍾碩與金宇彬曾合作KBS 2TV電視劇《學校2013》，分別飾演「高南舜」和「朴洪秀」。也因為合作該作品，兩人成為至親好友，時常可以看到他們為彼此的粉絲見面會站台，友情深厚。
（圖片來源：NAVER）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論