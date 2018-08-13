网友目击金宇彬出现在李钟硕的咖啡厅里！长发披肩 脸色、状态看起来不错

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看到两位好友合体，粉丝们一定都相当激动吧！最重要的是…金宇彬的身体状况应该是恢复良好，最近才会又这么多目击谈吧～



最近，有网友捕捉到金宇彬现身在大街上的身影。一身黑装的他显得更加消瘦，但头发已经长出来了，甚至可以绑起小马尾。去年（2017年）金宇彬患上鼻咽癌，暂停所有演艺活动，期间进行至少3次抗癌治疗和35次放射治疗。许久不见金宇彬，令粉丝们相当想念。



而上周末，又有网友在「CAFE.89MANSION」看到金宇彬！这间咖啡厅是好友李钟硕所开设的，图片中长发披肩、走在前头的就是金宇彬，而跟在后头、面戴白色口罩和穿著白色上衣的，为李钟硕。



李钟硕与金宇彬曾合作KBS 2TV电视剧《学校2013》，分别饰演「高南舜」和「朴洪秀」。也因为合作该作品，两人成为至亲好友，时常可以看到他们为彼此的粉丝见面会站台，友情深厚。

（图片来源：NAVER）

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