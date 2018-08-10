朴軫永、金希澈、趙權、梁耀燮、Jackson 他們對於「偶像戀愛」的想法是…？

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泫雅與E'Dawn在上週五（3日）公開戀愛後，隨之而來的是E'Dawn取消所有活動，不禁讓人聯想，是否與戀愛新聞有關。「偶像戀愛」再次成為網友們的話題，那從JYP社長朴軫永，到以偶像活動的金希澈、趙權、梁耀燮和Jackson，又有什麼想法呢？



作為JYP娛樂的社長，朴軫永曾在tvN《人生酒館》中表示，若是所屬社的歌手公開戀愛，那當然是不行的。不可以說謊，所以乾脆不要交往。而且，難道打榜投票要一直輸下去嗎？（意指粉絲會「脫飯」）雖然聽起來有點苛刻，但這也是朴軫永的切身經驗。在JTBC《認識的哥哥》中，他也說過，剛出道的時候MC問他：「有女朋友嗎？」不想說謊的朴軫永回答：「有的。」自此以後，粉絲有段時間就不曾在公司守著。



有「偶像範本」之稱的Super Junior希澈，相信大家多多少少都有看過他的「金句集」。他就曾在採訪中說過：「即使與女友交往了，也不曉得會不會喜歡很久，這和支持我10年的粉絲相比，時間很短。若是被拍到了，就會通過SNS公開心情，因為這是要對粉絲們遵守的禮儀，希望能夠親口告訴大家，盡可能減少對粉絲的傷害。」



2AM出身的趙權，曾經與Brown Eyed Girls佳人一同出演MBC《我們結婚了》，被粉絲們稱為「亞當夫婦」，深受大眾喜愛。

他們曾一起出演KBS 2TV《Happy Together》，佳人聊及當時拍攝《我們結婚了》的故事：「趙權對於Skinship相當害羞，甚至讓我懷疑是不是我自己太沒有魅力，逼得我主動找尋機會進行Skinship。」在新婚旅行的時候，佳人輕輕依靠在趙權的肩膀上，趙權卻無動於衷。

MC們問他，為什麼要放掉這個機會？趙權坦言，當時確實很緊張。那個時候的他腦袋千思萬緒，他才21歲，他是位偶像，他熬過好久的時間才出道，而且他還是位隊長。如果他真的戀愛了，那他的粉絲怎麼辦？

另外一個事件是，與趙權同個組合的瑟雍，曾和金娜英在《老師來了》設置了「秘密拍攝」：就是騙趙權，瑟雍和金娜英想要公開戀愛，甚至是結婚。當時的趙權完全受到衝擊，當金娜英向趙權表示想要公開戀愛，趙權跟她說：「那個等我們（組合）解散了再做吧」、「我們是一個TEAM啊，為了一個人那剩下的三個人…受到影響的話可不行的，必須得小心才行。」



HIGHLIGHT梁耀燮也曾在tvN《人生酒館》表示，對於偶像來說，「戀人」是無條件沒有的，因為保護粉絲們才是合乎禮儀。



GOT7 Jackson在今年初（2018年）出演MBC《黃金漁場-Radio Star》，也被MC們問道：「禁愛令」解除了，那有沒有戀愛的想法？Jackson坦言，當然想要談戀愛，但戀愛不是兒戲，必須負責任才行，自己實在是太忙碌了。MC們窮追猛打，表示Jackson總有一天會遇到讓他放下防備的人。Jackson果斷切斷MC們的話，首先，2018年是不能談戀愛的，因為他今年會專注於GOT7的活動，想要有一番作為。而在先前的採訪中，他也對著鏡頭說：「要當偶像的話，就要放棄戀愛。」

（圖片來源：KSD、TVDaily）

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