朴轸永、金希澈、赵权、梁耀燮、Jackson 他们对於「偶像恋爱」的想法是…？

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泫雅与E'Dawn在上周五（3日）公开恋爱后，随之而来的是E'Dawn取消所有活动，不禁让人联想，是否与恋爱新闻有关。「偶像恋爱」再次成为网友们的话题，那从JYP社长朴轸永，到以偶像活动的金希澈、赵权、梁耀燮和Jackson，又有什么想法呢？



作为JYP娱乐的社长，朴轸永曾在tvN《人生酒馆》中表示，若是所属社的歌手公开恋爱，那当然是不行的。不可以说谎，所以干脆不要交往。而且，难道打榜投票要一直输下去吗？（意指粉丝会「脱饭」）虽然听起来有点苛刻，但这也是朴轸永的切身经验。在JTBC《认识的哥哥》中，他也说过，刚出道的时候MC问他：「有女朋友吗？」不想说谎的朴轸永回答：「有的。」自此以后，粉丝有段时间就不曾在公司守著。



有「偶像范本」之称的Super Junior希澈，相信大家多多少少都有看过他的「金句集」。他就曾在采访中说过：「即使与女友交往了，也不晓得会不会喜欢很久，这和支持我10年的粉丝相比，时间很短。若是被拍到了，就会通过SNS公开心情，因为这是要对粉丝们遵守的礼仪，希望能够亲口告诉大家，尽可能减少对粉丝的伤害。」



2AM出身的赵权，曾经与Brown Eyed Girls佳人一同出演MBC《我们结婚了》，被粉丝们称为「亚当夫妇」，深受大众喜爱。

他们曾一起出演KBS 2TV《Happy Together》，佳人聊及当时拍摄《我们结婚了》的故事：「赵权对於Skinship相当害羞，甚至让我怀疑是不是我自己太没有魅力，逼得我主动找寻机会进行Skinship。」在新婚旅行的时候，佳人轻轻依靠在赵权的肩膀上，赵权却无动於衷。

MC们问他，为什么要放掉这个机会？赵权坦言，当时确实很紧张。那个时候的他脑袋千思万绪，他才21岁，他是位偶像，他熬过好久的时间才出道，而且他还是位队长。如果他真的恋爱了，那他的粉丝怎么办？

另外一个事件是，与赵权同个组合的瑟雍，曾和金娜英在《老师来了》设置了「秘密拍摄」：就是骗赵权，瑟雍和金娜英想要公开恋爱，甚至是结婚。当时的赵权完全受到冲击，当金娜英向赵权表示想要公开恋爱，赵权跟她说：「那个等我们（组合）解散了再做吧」、「我们是一个TEAM啊，为了一个人那剩下的三个人…受到影响的话可不行的，必须得小心才行。」



HIGHLIGHT梁耀燮也曾在tvN《人生酒馆》表示，对於偶像来说，「恋人」是无条件没有的，因为保护粉丝们才是合乎礼仪。



GOT7 Jackson在今年初（2018年）出演MBC《黄金渔场-Radio Star》，也被MC们问道：「禁爱令」解除了，那有没有恋爱的想法？Jackson坦言，当然想要谈恋爱，但恋爱不是儿戏，必须负责任才行，自己实在是太忙碌了。MC们穷追猛打，表示Jackson总有一天会遇到让他放下防备的人。Jackson果断切断MC们的话，首先，2018年是不能谈恋爱的，因为他今年会专注於GOT7的活动，想要有一番作为。而在先前的采访中，他也对著镜头说：「要当偶像的话，就要放弃恋爱。」

（图片来源：KSD、TVDaily）

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