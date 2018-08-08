朴施厚、宋智孝等主演KBS新劇《Lovely Horribly》 官方海報、預告影片全公開！

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「不良智孝」出現了～《Lovely Horribly》將於下週一（13日）迎來首播，看Top Star與作家的愛情故事加入懸疑和驚悚元素後，會產生什麼全新火花吧！



《Lovely Horribly》是集恐怖、浪漫於一身的新概念愛情喜劇，描述大明星弼立（朴施厚 飾）和電視劇作家乙順（宋智孝 飾）像是「生命共同體」般，只要有一方幸福，另一方就會遭遇不幸的故事。



製作方陸續公開官方海報、預告影片和劇照，一起來看看吧！

走到哪裡都是焦點的弼立，得知自己會在8月8日時死亡。而乙順在此時出現，氣韻看起來很強勢的她，將能改變弼立的命運。乙順在夜裡的深山長吼一聲，她與弼立的未來究竟會如何發展呢？



朴施厚飾演大明星「劉弼立」，演藝事業相當成功且存在感十足，天生擁有極好運氣。34歲迎來人生黃金期的他，卻碰到意想不到的難關。雖然從頭到腳都非常完美，但個性上也有著呆萌、傻氣的一面。



宋智孝飾演一事無成卻樂觀積極的電視劇編劇「吳乙順」，雖然外貌陰沉、運氣不好，但性格直率且隱約有股吸引人的魅力，人稱「暗黑系小可愛」。在她34歲生日那天，遇到了弼立，人生至此發生了巨大轉變。



李起光飾演在電視台備受關注的新星製作人「李成鐘」，他隱瞞自己能看見鬼神的秘密，並一心喜歡著乙順，6歲的時候就已經向乙順求婚。



咸恩晶飾演人氣女演員「申允兒」，同時也是弼立的戀人，外表可愛內心卻有著可怕的嫉妒心。



崔汝珍飾演乙順的多年好友「奇恩英」，人稱「收視率保障」的人氣作家。但她的成功，卻有個不光彩的內幕…

而在陸續公開的劇照中，可以看到朴施厚、宋智孝既搞笑又誇張的拍攝。宋智孝更是不修邊幅、披頭散髮的，讓人好奇她會如何詮釋「暗黑系小可愛」啦～









（圖片、影片來源：KBS 2TV《Lovely Horribly》）

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