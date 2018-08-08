朴施厚、宋智孝等主演KBS新剧《Lovely Horribly》 官方海报、预告影片全公开！

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「不良智孝」出现了～《Lovely Horribly》将於下周一（13日）迎来首播，看Top Star与作家的爱情故事加入悬疑和惊悚元素后，会产生什么全新火花吧！



《Lovely Horribly》是集恐怖、浪漫於一身的新概念爱情喜剧，描述大明星弼立（朴施厚 饰）和电视剧作家乙顺（宋智孝 饰）像是「生命共同体」般，只要有一方幸福，另一方就会遭遇不幸的故事。



制作方陆续公开官方海报、预告影片和剧照，一起来看看吧！

走到哪里都是焦点的弼立，得知自己会在8月8日时死亡。而乙顺在此时出现，气韵看起来很强势的她，将能改变弼立的命运。乙顺在夜里的深山长吼一声，她与弼立的未来究竟会如何发展呢？



朴施厚饰演大明星「刘弼立」，演艺事业相当成功且存在感十足，天生拥有极好运气。34岁迎来人生黄金期的他，却碰到意想不到的难关。虽然从头到脚都非常完美，但个性上也有著呆萌、傻气的一面。



宋智孝饰演一事无成却乐观积极的电视剧编剧「吴乙顺」，虽然外貌阴沉、运气不好，但性格直率且隐约有股吸引人的魅力，人称「暗黑系小可爱」。在她34岁生日那天，遇到了弼立，人生至此发生了巨大转变。



李起光饰演在电视台备受关注的新星制作人「李成钟」，他隐瞒自己能看见鬼神的秘密，并一心喜欢著乙顺，6岁的时候就已经向乙顺求婚。



咸恩晶饰演人气女演员「申允儿」，同时也是弼立的恋人，外表可爱内心却有著可怕的嫉妒心。



崔汝珍饰演乙顺的多年好友「奇恩英」，人称「收视率保障」的人气作家。但她的成功，却有个不光彩的内幕…

而在陆续公开的剧照中，可以看到朴施厚、宋智孝既搞笑又夸张的拍摄。宋智孝更是不修边幅、披头散发的，让人好奇她会如何诠释「暗黑系小可爱」啦～









（图片、影片来源：KBS 2TV《Lovely Horribly》）

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