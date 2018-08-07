驚喜！Wanna One 慶祝出道一週年 下午現身咖啡店為粉絲親送飲料！
明星 2018年8月7日 星期二11:52 施乃琪
一年前的今天，Wanna One 在萬眾期待下終於正式出道，如今更火速踏上世巡的旅程。他們究竟會怎麼慶祝珍貴的一週年呢？
Wanna One 在韓國時間的 8 月 7 日零點準時在官方推特上發出一張大合照，並說：「因為和 Wannable 一起度過，這一年的一切都很特別又幸福，我們也一直像現在一樣，帶著始終如一的心一起走下去吧！謝謝 Wannable，愛你們。」
特別的是，昨天傍晚傳出 Wanna One 今天會突襲首爾麻浦區舉行見面會，雖然經紀公司已經否認了這個消息，但卻在今天一早閃電宣布 Wanna One 將於韓國時間下午兩點在 dal.komm COFFEE 上岩店（首爾麻浦區上岩洞 1592）舉行回饋粉絲的活動《Thanks Cafe》，依照先後順序為象徵一整年的 365 人送上清涼飲料。原來昨天公開的神秘數字 "180807DK1592"，指的就是這場驚喜約會。
Wanna One 過去一年的精彩回味起來絕對會花上很多時間，所以如果身為 Wannable 的你現在正在韓國，快衝往 dal.komm COFFEE 排隊吧！身在海外的話也沒關係，就來回味他們的出道曲吧 ♫
（照片與影片來源：Swing Entertainment、YMC Entertainment、Mnet）
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