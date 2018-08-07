惊喜！Wanna One 庆祝出道一周年 下午现身咖啡店为粉丝亲送饮料！
明星 2018年8月7日 星期二11:52 施乃琪
一年前的今天，Wanna One 在万众期待下终於正式出道，如今更火速踏上世巡的旅程。他们究竟会怎么庆祝珍贵的一周年呢？
Wanna One 在韩国时间的 8 月 7 日零点准时在官方推特上发出一张大合照，并说：「因为和 Wannable 一起度过，这一年的一切都很特别又幸福，我们也一直像现在一样，带著始终如一的心一起走下去吧！谢谢 Wannable，爱你们。」
特别的是，昨天傍晚传出 Wanna One 今天会突袭首尔麻浦区举行见面会，虽然经纪公司已经否认了这个消息，但却在今天一早闪电宣布 Wanna One 将於韩国时间下午两点在 dal.komm COFFEE 上岩店（首尔麻浦区上岩洞 1592）举行回馈粉丝的活动《Thanks Cafe》，依照先后顺序为象徵一整年的 365 人送上清凉饮料。原来昨天公开的神秘数字 "180807DK1592"，指的就是这场惊喜约会。
Wanna One 过去一年的精彩回味起来绝对会花上很多时间，所以如果身为 Wannable 的你现在正在韩国，快冲往 dal.komm COFFEE 排队吧！身在海外的话也没关系，就来回味他们的出道曲吧 ♫
（照片与影片来源：Swing Entertainment、YMC Entertainment、Mnet）
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