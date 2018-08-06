又有懸疑驚悚劇可以看啦！金東昱、金材昱在《客：The Guest》預告中展現超強氣場！
韓劇 2018年8月6日 星期一14:11 Yuan
OCN近年陸續拍攝《Voice》、《隧道》、《Duel》、《救救我》等懸疑劇，緊張又刺激的劇情，受到許多觀眾的喜愛，更引發了不少話題。最近除了將播出的《Voice2》外，最受矚目的就是《客：The Guest》啦！
《客：The Guest》是《Voice》金弘善導演執導與《Entourage》徐載元、權素拉編劇聯合製作，由金東旭、金材昱、鄭恩彩主演，講述靈媒、司祭和警察與無處不在利用靈異力量犯罪團伙互相較量的故事，是一部真正韓式驅魔和巫術為題材的劇。
金東昱飾演刑警「尹華平」，出生在巫師的家庭，從小就對靈異很敏銳，被惡靈附身後，因此失去了媽媽和奶奶。能感受到平常人無法感受到的東西，是三位主角中靈異能力最強的一個。
金材昱飾演「崔允」，沒能當上正職司祭，而作為副司祭起到輔佐招魂者的作用，一直維持著冰冷的姿態，看著很沒有人情味。他和金東昱曾在2007年《咖啡王子1號店》中合作過，睽違多年兩人再次合作，也備受關注。
鄭恩彩飾演重案組刑警「姜吉英」，性格沉默寡言，行事作風讓同組的男刑警都為之咋舌，但內裡卻也有著溫暖的一面。
近日，OCN公開了兩版的概念預告，在夜晚舉辦法事，在飄的布條還有熊熊燃燒的火，再配上急湊的鼓聲，整個呈現神秘的氛圍。另一版預告口白則說著：「客來了，客來了，它來到了東邊深海之處。」兩版預告都讓人印象超級深刻！
另外，《客：The Guest》預計接檔《Voice2》在9月12日播出，喜歡懸疑驚悚劇的朋友們，到時候一定不能錯過啦！
（圖：OCN、演員經紀公司）
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