又有悬疑惊悚剧可以看啦！金东昱、金材昱在《客：The Guest》预告中展现超强气场！
韩剧 2018年8月6日 星期一14:11 Yuan
OCN近年陆续拍摄《Voice》、《隧道》、《Duel》、《救救我》等悬疑剧，紧张又刺激的剧情，受到许多观众的喜爱，更引发了不少话题。最近除了将播出的《Voice2》外，最受瞩目的就是《客：The Guest》啦！
《客：The Guest》是《Voice》金弘善导演执导与《Entourage》徐载元、权素拉编剧联合制作，由金东旭、金材昱、郑恩彩主演，讲述灵媒、司祭和警察与无处不在利用灵异力量犯罪团伙互相较量的故事，是一部真正韩式驱魔和巫术为题材的剧。
金东昱饰演刑警「尹华平」，出生在巫师的家庭，从小就对灵异很敏锐，被恶灵附身后，因此失去了妈妈和奶奶。能感受到平常人无法感受到的东西，是三位主角中灵异能力最强的一个。
金材昱饰演「崔允」，没能当上正职司祭，而作为副司祭起到辅佐招魂者的作用，一直维持著冰冷的姿态，看著很没有人情味。他和金东昱曾在2007年《咖啡王子1号店》中合作过，睽违多年两人再次合作，也备受关注。
郑恩彩饰演重案组刑警「姜吉英」，性格沉默寡言，行事作风让同组的男刑警都为之咋舌，但内里却也有著温暖的一面。
近日，OCN公开了两版的概念预告，在夜晚举办法事，在飘的布条还有熊熊燃烧的火，再配上急凑的鼓声，整个呈现神秘的氛围。另一版预告口白则说著：「客来了，客来了，它来到了东边深海之处。」两版预告都让人印象超级深刻！
另外，《客：The Guest》预计接档《Voice2》在9月12日播出，喜欢悬疑惊悚剧的朋友们，到时候一定不能错过啦！
（图：OCN、演员经纪公司）
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