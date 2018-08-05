少女時代今日（8月5日）迎來出道11週年！成員紛紛留言：「GG 4EVA！」

少女時代今日（8月5日）迎來出道11週年！成員紛紛留言：「GG 4EVA！」

KPOP   2018年8月5日   星期日09:01   JiaJia  

今天是少女時代出道11週年的日子！隊長太妍於昨日（4日）在SNS分享與成員們的合照，只要聚在一起，就是笑容不斷的少時啊～


少女時代於2007年8月5日正式出道，至今已陪伴粉絲們度過11週年。雖然Tiffany、秀英和徐玄不再隸屬於SM娛樂，但「永遠是少女時代」，成員們的感情依舊相當親密，也時常能看到她們互相聯絡。


隊長太妍於SNS分享與成員們的合照，並留言：「#holiday #gg 知道嗎？8月對少時來說是個意義重大的月份，所以要看到少時才行啊～祝賀少女時代」成員們則紛紛在照片底下留言：「GG 4EVA」，相當暖心。


去年（2017年）8月4日，少女時代發表歌曲《Holiday》，昨天正好是一週年的日子！按照妝容推測，合照也應該是在拍攝MV的時候一起拍的。


近期也有相關人士透露，少女時代正在準備新的小分隊，預計於今年夏天或者初秋發表新曲。目前尚未公開具體成員名單，但少女時代的成員都獨具個人色彩，小分隊的構成和風格都令人相當期待！


現在是少女時代、以後是少女時代、永遠是少女時代！少女時代，生日快樂～

（圖片來源：太妍SNS、SMTOWN）

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留言/評論
  • 郭小玟
    祝福 孩子們11週年快樂~ #GG4EVA #11주년축하해요
    3小時前
  • 快樂的伶
    祝我最愛的女帝11周年快樂跟生日快樂 也祝各位sone生日快樂😀SNSD&SONE 4 EVER
    3小時前
  • Dixon Chen
    沒西卡真的不完整
    2小時前
  • Alan Ng
    9隻 4EVA
    2小時前
  • Mong Zai Zai
    #GG4EVA #SONE4EVA #11YearsWithGirlsGeneration
    2小時前
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