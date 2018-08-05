少女时代今日（8月5日）迎来出道11周年！成员纷纷留言：「GG 4EVA！」
今天是少女时代出道11周年的日子！队长太妍於昨日（4日）在SNS分享与成员们的合照，只要聚在一起，就是笑容不断的少时啊～
少女时代於2007年8月5日正式出道，至今已陪伴粉丝们度过11周年。虽然Tiffany、秀英和徐玄不再隶属於SM娱乐，但「永远是少女时代」，成员们的感情依旧相当亲密，也时常能看到她们互相联络。
队长太妍於SNS分享与成员们的合照，并留言：「#holiday #gg 知道吗？8月对少时来说是个意义重大的月份，所以要看到少时才行啊～祝贺少女时代」成员们则纷纷在照片底下留言：「GG 4EVA」，相当暖心。
去年（2017年）8月4日，少女时代发表歌曲《Holiday》，昨天正好是一周年的日子！按照妆容推测，合照也应该是在拍摄MV的时候一起拍的。
近期也有相关人士透露，少女时代正在准备新的小分队，预计於今年夏天或者初秋发表新曲。目前尚未公开具体成员名单，但少女时代的成员都独具个人色彩，小分队的构成和风格都令人相当期待！
现在是少女时代、以后是少女时代、永远是少女时代！少女时代，生日快乐～
（图片来源：太妍SNS、SMTOWN）
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留言/评论
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祝福 孩子們11週年快樂~ #GG4EVA #11주년축하해요
3小时前
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祝我最愛的女帝11周年快樂跟生日快樂 也祝各位sone生日快樂😀SNSD&SONE 4 EVER
3小时前
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#GG4EVA #SONE4EVA #11YearsWithGirlsGeneration
2小时前