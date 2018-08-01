SBS新劇《狐狸新娘星》出演陣容確定！李帝勳、蔡秀彬、李東健、金志秀攜手合作

《狐狸新娘星》為《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇新作品，預計接檔《雖然30但仍17》於10月首播。一起來看看演員們分別飾演什麼角色吧！
《狐狸新娘星》將作為SBS月火劇（週一、二）播出，描述有著各自傷痛的李修淵（李帝勳 飾）和韓夏天（蔡秀彬 飾）在仁川機場邂逅，並與機場現場各種狀況碰撞後，漸漸被愛情和人們所打動的治癒系成長故事。是首度以仁川機場的旅客服務中心為背景，描述大眾看不到的地方，仍有一群人默默在奮鬥的故事。
李帝勳飾演「李修淵」，他畢業於名校並考進仁川機場，目的是在這裡適應六個月，有著相當多的秘密，與身邊的人保持一定距離。
蔡秀彬飾演「韓夏天」，她為了找到夢想工作而進入仁川機場，每天看著起飛、降落的飛機，卻一次都沒有坐過。費了千辛萬苦才考進機場，卻不斷惹出事故，才被分配到機場內部最辛苦的旅客服務組。
李東健飾演「徐仁宇」，他是霸氣十足，又具親和力的運營策劃組長，是仁川機場年輕一輩中，掌握大權的人。
金智秀飾演「梁瑞君」，她是旅客服務組長，面對旅客親切又客氣，對於危機處變不驚，還是個十足的工作狂，會精確地指引李修淵與韓夏天工作。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究