SBS新剧《狐狸新娘星》出演阵容确定！李帝勋、蔡秀彬、李东健、金志秀携手合作

《狐狸新娘星》为《浪漫医生金师傅》姜银庆编剧新作品，预计接档《虽然30但仍17》於10月首播。一起来看看演员们分别饰演什么角色吧！
《狐狸新娘星》将作为SBS月火剧（周一、二）播出，描述有著各自伤痛的李修渊（李帝勋 饰）和韩夏天（蔡秀彬 饰）在仁川机场邂逅，并与机场现场各种状况碰撞后，渐渐被爱情和人们所打动的治愈系成长故事。是首度以仁川机场的旅客服务中心为背景，描述大众看不到的地方，仍有一群人默默在奋斗的故事。
李帝勋饰演「李修渊」，他毕业於名校并考进仁川机场，目的是在这里适应六个月，有著相当多的秘密，与身边的人保持一定距离。
蔡秀彬饰演「韩夏天」，她为了找到梦想工作而进入仁川机场，每天看著起飞、降落的飞机，却一次都没有坐过。费了千辛万苦才考进机场，却不断惹出事故，才被分配到机场内部最辛苦的旅客服务组。
李东健饰演「徐仁宇」，他是霸气十足，又具亲和力的运营策划组长，是仁川机场年轻一辈中，掌握大权的人。
金智秀饰演「梁瑞君」，她是旅客服务组长，面对旅客亲切又客气，对於危机处变不惊，还是个十足的工作狂，会精确地指引李修渊与韩夏天工作。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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