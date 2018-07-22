“大家餓死了嗎？”朴有天國台語雙聲帶難不倒 謝絕臭豆腐

擺脫負面新聞重新出發的朴有天，帶著滿滿笑容前進台北與粉絲們見面，活動中更是與粉絲近距離互動，粉絲福利相當到位。
一開場就相當感性，螢幕上播出了多次演出現場的畫面，搭配上朴有天親自錄音，訴說自己這段時間的心情，感謝粉絲們總是在他身邊給他守護他。活動中他也提到他房間裡放著粉絲們製作的書，讓他每每回味都讓自己產生力量面對接下來的挑戰。
在黑暗中登場的朴有天，還沒開口就讓粉絲們尖叫，前奏一下，也看得出朴有天頻頻深呼吸調整自己的緊張，誠心誠意準備了中文歌曲“安靜”送給台灣粉絲，中間間奏時，他沒透過麥克風但嘴形不斷向台下粉絲們說謝謝，接下來也完美演出最終段落的昇Key部分，看得出來非常用心練習。
朴有天希望多以中文跟台灣粉絲們互動，一開口就問大家：“我餓死了，你們餓死了嗎？”惹來粉絲大笑，他說他以為餓死了就是一種誇張的說法（其實他理解非常正確），所以覺得大家可能和他一樣還沒吃晚餐。
睽違六年再度來台的朴有天，是否有難忘的台灣美食？他說昨晚已與團隊一起享用了麻婆豆腐，味道令他非常喜愛，主持人更提到應嘗試一下臭豆腐，沒想到朴有天臉色一沉，急忙解釋自己在韓國是連魟魚（的確有特殊氣味）都不吃的人，所以臭豆腐這一類的食物他應該敬而遠之，還驚訝地朝台下粉絲問：“難道你們全部都敢吃臭豆腐？”大家當然一致點頭，讓朴有天超驚訝。
朴有天還挑戰念五月天的台語歌曲“垃圾車”歌詞，主持人自首不諳台語請粉絲多包涵，結果呈現的是台下粉絲異口同聲指導朴有天唸歌詞的有趣場面，讓朴有天直呼台語比廣東話還難！除了完整念出一段歌詞，朴有天更是詢問翻譯歌詞的意義，非常認真想了解台灣。
更選出五位幸運粉絲推薦台灣各地的小吃給朴有天，分別是奶油酥條、竹炭鳳梨酥、花生糖、紹興酒蛋以及金門高粱，大家拱朴有天乾杯高粱不過他直呼天氣太熱了，喝下去胸口可能會燒起來，所以在台上只淺嘗了一口，朴有天說自己原本就很愛這種無色白酒，不過台灣高粱的味道可比韓國燒酒香多了。
朴有天與粉絲們進行了一連串的遊戲，對幸運能上台的粉絲們更是贈送拍立得合影以及握手抱抱來者不拒，後來有一小段時間更是特別請全場粉絲們拿出手機盡情地拍攝或錄影，讓大家日後能夠多次回味這個美好的夜晚。
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