“大家饿死了吗？”朴有天国台语双声带难不倒 谢绝臭豆腐

摆脱负面新闻重新出发的朴有天，带著满满笑容前进台北与粉丝们见面，活动中更是与粉丝近距离互动，粉丝福利相当到位。
一开场就相当感性，萤幕上播出了多次演出现场的画面，搭配上朴有天亲自录音，诉说自己这段时间的心情，感谢粉丝们总是在他身边给他守护他。活动中他也提到他房间里放著粉丝们制作的书，让他每每回味都让自己产生力量面对接下来的挑战。
在黑暗中登场的朴有天，还没开口就让粉丝们尖叫，前奏一下，也看得出朴有天频频深呼吸调整自己的紧张，诚心诚意准备了中文歌曲“安静”送给台湾粉丝，中间间奏时，他没透过麦克风但嘴形不断向台下粉丝们说谢谢，接下来也完美演出最终段落的升Key部分，看得出来非常用心练习。
朴有天希望多以中文跟台湾粉丝们互动，一开口就问大家：“我饿死了，你们饿死了吗？”惹来粉丝大笑，他说他以为饿死了就是一种夸张的说法（其实他理解非常正确），所以觉得大家可能和他一样还没吃晚餐。
睽违六年再度来台的朴有天，是否有难忘的台湾美食？他说昨晚已与团队一起享用了麻婆豆腐，味道令他非常喜爱，主持人更提到应尝试一下臭豆腐，没想到朴有天脸色一沉，急忙解释自己在韩国是连魟鱼（的确有特殊气味）都不吃的人，所以臭豆腐这一类的食物他应该敬而远之，还惊讶地朝台下粉丝问：“难道你们全部都敢吃臭豆腐？”大家当然一致点头，让朴有天超惊讶。
朴有天还挑战念五月天的台语歌曲“垃圾车”歌词，主持人自首不谙台语请粉丝多包涵，结果呈现的是台下粉丝异口同声指导朴有天念歌词的有趣场面，让朴有天直呼台语比广东话还难！除了完整念出一段歌词，朴有天更是询问翻译歌词的意义，非常认真想了解台湾。
更选出五位幸运粉丝推荐台湾各地的小吃给朴有天，分别是奶油酥条、竹炭凤梨酥、花生糖、绍兴酒蛋以及金门高粱，大家拱朴有天干杯高粱不过他直呼天气太热了，喝下去胸口可能会烧起来，所以在台上只浅尝了一口，朴有天说自己原本就很爱这种无色白酒，不过台湾高粱的味道可比韩国烧酒香多了。
朴有天与粉丝们进行了一连串的游戏，对幸运能上台的粉丝们更是赠送拍立得合影以及握手抱抱来者不拒，后来有一小段时间更是特别请全场粉丝们拿出手机尽情地拍摄或录影，让大家日后能够多次回味这个美好的夜晚。
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