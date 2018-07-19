因未收到合約金，拍攝延期等問題！演員金昌完最終和《四子》終止了出演合約！
韓劇 2018年7月19日 星期四12:58 Yuan
從去年盼到今年的《四子》除了偶爾公開一些劇照，就是不時爆出讓人擔心的消息啊！今日就有相關人士透露：資深歌手兼演員金昌完也和《四子》終止了出演合約。
由朴海鎮、NaNa、李己雨、郭時暘、NU’EST成員崔珉起、朴真珠、金昌完等人主演的《四子》是100%事前製作的電視劇，講述失去愛人的重案組刑警，意外遇上了性格迥異的四胞胎，而發生了一連串懸疑浪漫的推理故事。
《四子》去年發生SBS拒播，原定的導演吳振碩也決定離開，後來由《來自星星的你》張太侑導演接手。在最近拍攝亮起紅燈，從5月10日至今已經有2個月未開機，張太侑導演也和製作公司展開了激烈的攻防戰。（延伸閱讀：【電視劇《四子》風波回顧】）
在今日，有相關人士透露：「金昌完已在上個月底和《四子》解除了出演合約，因為支付合約金，拍攝延遲等原因，導致了演員方和《四子》製作公司雙方信任關係破裂，最終傳達了下車的立場。」而金昌完在劇中飾演天才醫生禹奇勳博士，在年初開始參與拍攝。
除了金昌完外，還有多外演員也存在著未收到合約金的問題，加上製作公司未支付工作人員的薪水。《四子》的相關爭議是否會繼續持續蔓延，備受關注。
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論