《與神同行2》製作花絮公開 由導演金容華揭開幕後故事

電影《與神同行：最終審判》日前公開幕後花絮影片，並由導演金容華親自說明幕後小故事。
《與神同行：最終審判》描述轉世前約好的最後一位也是第49位貴人審判之前，三位地獄使者見到了他們千年前印象深刻的成助神（馬東石飾），使者們在過往記憶中來來去去，尋找已經被遺忘的秘密緣分。
影片中金容華導演親自說明執導《與神同行》系列的甘苦，他說《與神同行：最終審判》是一部動員超過千萬觀眾的韓國類型奇幻大片，開啟新篇章的電影，也是《與神同行》的續篇作品，也可將第一集看作為《與神同行：最終審判》的預告。
金容華導演為了具體呈現這一系列作品，第一集與第二集是同時拍攝的，在第二集完成的過程中，為了考量到與第一集的連結性、相關性以及一致性，也具有相似的流程。在《與神同行：最終審判》中，出現超越第一集裡的陰間世界觀，更能理解到劇情中的細節，特別是在陰間幾乎不可能延長審判的江林公子（河正宇飾），以及秀鴻（金東旭飾），即將一個一個揭開彼此的秘密，劇情引人入勝。
飾演使者之首的河正宇說：“會更加了解與貼近秀鴻的心情，透過秀鴻的故事，點醒了江林公子，那種交流將會更加濃烈深刻。”了解了千年前的過往，還有將帶給觀眾們不同感覺的解怨脈，朱智勛與金香起兩人也比第一集有著更加細膩的情感內心戲，高度投入作品，導演也再度稱讚本片演員們表現非常亮眼。
續集新加入的成助神馬東石，是守護家的神，也讓他們想起了千年前的過去，特別演出的閻羅王李政宰更是橫跨第一集與第二集，觀眾們都覺得他幾乎不遜色於主要角色，導演也誇讚他相當用心讀台詞。《與神同行：最終審判》將於8月1日在韓國上映，一周後也將分別在台灣與香港上映。8月5日至8日導演也將率領五位主要演員訪台，相信台灣觀眾們都相當期待。
劇照: 采昌國際多媒體, 花絮影片截圖
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