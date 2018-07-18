「他們都在撒狗糧」你最喜歡《金秘書為何那樣》裡的哪對CP？

大家都沒認真上班，都在偷懶談戀愛~^^
奉科長❤楊秘書
在團建活動，楊秘書用自己的衣服幫奉科長掩蓋飛出來的胸墊，如此紳士的行為令奉科長心生情愫。 奉科長喝醉後，無意向楊秘書吐露了自己的真心。 奉科長對楊秘書遲遲不對自己告白而耿耿於懷，楊秘書秒懂後，將情書寫在可樂瓶上表白~ 「養蜂」CP正式誕生！
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高貴男❤金智雅
只有金智雅知道高貴男的秘密，這是劇中的笑點來源之一。 而多場對手戲後，兩人的愛情線終於出現了！ 高貴男用智慧和記憶力，幫金智雅化解了誤將會議記錄放入碎紙機的危機。 金智雅對高貴男開始有好感~
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會長❤夫人
會長為了哄老婆，讓夫人去買名牌包，夫人說不用，會長繼續堅持，夫人就說不用了，上星期出來就買了......
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副會長❤金秘書
副會長和金秘書親了又親，兩人撒狗糧的事蹟估計不用多說，大家也很清楚吧~
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「今生」CP
《今生第一次》男女主李民基和庭沼珉客串出演朴敏英兒童時期的父母，也撒了一波狗糧~
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圖：tvN等
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