JYP 新生代全力衝刺 Stray Kids 接棒 TWICE 確定下個月回歸！
KPOP 2018年7月13日 星期五10:00 施乃琪
3 月時才正式出道的 Stray Kids，一身穩健的舞台魅力早已吸引不少粉絲；創作能力強大的他們，也即將迅速地帶著新作品回歸啦！
JYP Entertainment 昨天（12 日）宣布 Stray Kids 將於 8 月 6 日發行新專輯〈I am WHO〉，帶來時隔不到半年的回歸。
出身自同名選秀節目的 Stray Kids，早從去年開始就接連以兩張作品吸引大眾關注，3 月時發行的出道專輯〈I am NOT〉收錄滿滿整張自創曲，加上強烈的表演風格，果然讓 Stray Kids 成為炙手可熱的新人團。
為了，Stray Kids 也會在發片前一天傍晚五點（韓國時間），搶先在慶熙大學的和平殿堂舉行回歸 showcase《UNVEIL Op. 02: I am WHO》，官方會員在 16 日晚間八點就能搶先上 Interpark 訂票，一般粉絲也別忘了」自 18 日同一時間購票囉！
（照片與影片來源：JYP Entertainment）
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