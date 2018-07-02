EXO世勳觀看別家「忙內」的IG？手滑關注iKON粲右…馬上取消關注XD

世勳是想要組個「忙內聯盟」嗎？（大笑）和BIGBANG勝利、Wanna One賴冠霖有了交集，之後還被網友發現，世勳「手滑」關注iKON粲右的Instagram…這四位偶像都是組合裡的忙內啊～
EXO世勳為組合裡年紀最小的成員，外表「高冷」的他，其實是個內心溫暖的人，彎彎笑眼更讓粉絲心動不已。
說到世勳的「忙內」身分，就會想到最近他與BIGBANG忙內勝利的互動！勝利在世勳拍攝網路電影《獨孤：Rewind》，送去應援餐車；之後勝利也在個人SNS上傳與世勳的合照，還留言：「成為朋友的第三年」，引發粉絲們熱議。
而Wanna One忙內賴冠霖，也曾在廣播節目透露：「世勳哥是隊裡的忙內，我是Wanna One的忙內，所以教了我很多，告訴我在隊裡如何和哥哥們相處，哥哥們才會更喜歡我、更理解我的想法，和我說了很多這樣的話。還約好要一起吃飯。」
這樣的世勳…被網友發現，他「手滑」關注了iKON粲右，然後隨即取消關注！XD
粲右和世勳、勝利、冠霖一樣，都是組合裡的忙內啦～粉絲們也忍不住說：「這樣偷偷看別人的SNS也太可愛了！」、「好奇別隊的忙內是怎樣的嗎？」、「世勳之前也有手滑關注過EXO哥哥們，然後馬上取關ㅋㅋㅋ」
看到世勳的SNS關注人數一如既往的是「0」…大概可以想像的到他不小心按下「關注」，然後馬上「取消關注」那慌亂的表情！（大笑）又酷又帥的貴族吳世勳Follow數必須是零～
（圖片來源：oohsehun@Instagram、chan_w000@Instagram、instiz）
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