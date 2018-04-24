[有片]《Busted！明星來解謎》EXO世勳+gu9udan世正+朴敏英將聯手發散搞笑魅力
綜藝 2018年4月25日 星期三09:47 Erin
由全球網路平台Netflix原創韓國綜藝節目《Busted！明星來解謎》，除了由資深綜藝人劉在石、李光洙、金鐘旼以及安在旭參與外，更加入了綜藝新兵世勳、世正與朴敏英。
《Busted！明星來解謎》中七位偵探都具有個人特色，將帶領觀眾們推理解開每一集的特別謎底，由網路平台Netflix與RM節目PD製作群合作的最新型態綜藝，期待與新成員們蹦出新的火花。
這是偶像男團EXO中成員世勳首次固定出演的綜藝節目，他將擔任在每次危急的瞬間總是勝負欲爆發的編舞專家“跳舞偵探”，發揮自己的綜藝感。照片中的世勳從舞台上的華麗偶現變身機智偵探，他將如何搭檔綜藝老手們一同推理，令人期待他的表現。
曾在選秀節目《Produce 101》中表現優異，也是gu9udan中的主唱，擁有豐富綜藝節目經歷以及戲劇作品的世正，在本次節目中是一位推理小說迷“gu9udan偵探”，雖然是七人中的老么，世正有話直說的坦率以及可愛魅力不容錯過。
另外還有綜藝新人朴敏英，雖然曾演出《成均館緋聞》《城市獵人》《Healer》等人氣電視劇女主角，本次在《Busted！明星來解謎》也是她首度固定出演綜藝節目，劇中她將演出空姐出身，掌握證據推理能力超強的“反轉偵探”，將帶來出色的演技加上綜藝感的全新表現。
每周播出2集並持續5周共10集的《Busted！明星來解謎》即將於5月4日透過Netflix與190個國家約一億兩千五百萬名觀眾們見面，除了7位明星偵探團外，每集還將加入全新特別演出的角色，增添更多趣味。期待與大家一起解開謎底。
照片/影片：Netflix
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