《Running Man》池石鎮大哥意外的人脈～防彈少年團「JIN」聲音出演節目！
綜藝 2018年4月23日 星期一11:30 MiJimin
不知道節目組何時會再邀請「防彈少年團」全員一起上節目呢～！？
《Running Man》這一次又要換掉「年齡預告」的小影片了！成員們兩兩一組出任務，各自臨時邀請藝人朋友來，「年齡」最高和最低的會無法拿到分數。
池石鎮與宋智孝是同一隊伍的，池石鎮默默地說：「啊～要拿出我珍藏的卡片了嗎？」智孝反問是誰？池石鎮就說：「碩珍啊，防彈的碩珍。」連工作人員也有些驚訝，防彈少年團的大哥成員JIN，本名就是金碩珍，直接叫名字感覺還蠻親密的。
一接通電話後，JIN就回：「哎咕～大哥啊！」智孝也很興奮地回說：「血汗淚～我是智孝姐姐啊～智孝姐姐～！」JIN回說：「哎咕～智孝姐姐，妳好～！」，JIN確認了是RM在錄影後就說：「哇～我的聲音能在《Running Man》出現真是太神奇了！」
之後池石鎮就讓他跟觀眾們打聲招呼，JIN說：「大家好！《Running Man》的觀眾們，我是防彈少年團的JIN，因為和石鎮哥（지석진）的名字一樣，和石鎮哥維持著友好的聯繫關係的金碩珍（김석진）。」講完話後池石鎮就開心地稱讚他說得很好。
接者兩人就嘗試想要邀請他來上節目，JIN也說只要大哥聯繫，無論何時都很願意去，但一聽到是「今天」就感到有些慌張，目前和成員們有個拍攝的行程，也無法今天就直接抽空上《Running Man》啊～！真是太可惜了～～～TAT。
希望《Running Man》還可以再邀約防彈少年團一起上節目啊～！
（截圖自：SBS Running Man）
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