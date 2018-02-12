KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！

KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！

綜藝   2018年2月12日   星期一13:31   MiJimin  

恭喜最終成為限定團體「UNI+ B」和「UNI+ G」的人（各9名），也希望遺憾落選的人，未來可以發展得很好！繼續努力加油吧～！！！

KBS選秀節目《The Unit》在2/10晚間完美落幕，最後選出了男、女前9名成員，以限定團體「UNI+ B」和「UNI+ G」展開後續活動，一起來看看最終名單吧！

＊男生組UNI+ B名次一覽：（名次變動使用▲或▼，－為持平）

1．李濬榮(U-KISS JUN) － 得票數165,309　（原譯：李俊英）
2．宜縝 (Bigflo) － 得票數164,838
3．高鎬廷 (HOTSHOT) － 得票數90,510
4．FeelDog (Bigstar) － 得票數82,170
5．Marco (熱血男兒)▲11 得票數81,606
6．池韓率 － 得票數78,504
7．朴大元 (MADTOWN)▲2 得票數77,886
8．金基重 (IM)▲2 得票數77,337
9．Chan (A.C.E)▲6 得票數74,367
==========（以上為出道組）===========
10．金Timoteo (HOTSHOT)▼5
11．帝業 (IMFACT) －
12．金東玄 (BOYFRIEND) ▼5
13．翰潔 (IM) －
14．金綠賢 (100%)▼2
15．秀雄 (少年共和國)▲3
16．孫東明 (MAS)▼2
17．金世容 (MYNAME)▼9
18．李炅卓 (MADTOWN)▼1

＊女生組UNI+ G名次一覽：

1．洪宜珍 (SONAMOO) － 得票數108,066
2．白豫彬 (DIA)▲1 得票數83,910
3．NC.A▲1 得票數82,074
4．慎胤祖 (前Hello Venus)▲8 得票數78,519
5．李玹珠 (前APRIL)▲5 得票數72,090
6．楊知元▲2 得票數68,193
7．優熙 (Dal★Shabet)▲2 得票數66,054
8．ZN (LABOUM)▲3 得票數61,023
9．李繡至▼4 得票數60,954
===========（以上為出道組）============
10．Euna Kim▼3
11．智源 (GOOD DAY)▼5
12．順伊 (DIA)▲2
13．世美 (MATILDA)▼11
14．丹雅 (MATILDA)▼1
15．辛知勳▲1
16．車熙 (Melody Day)▲1
17．李寶琳▲1
18．麗恩 (Melody Day)▼3

＊表演與公布名次片段截圖

（截圖自：KBSKpop／《The Unit》．IG）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 張雲涵
    所有的參賽者都是經歷了千辛萬苦才走到了今天，希望每個人都能大發！遺憾落選的Euna、世美、智源、世容、帝業、綠賢、金Timoteo還是會一直支持下去的！Unit B Unit G未來走花路吧~
    2小時前
  • 李湘
    感覺這個節目沒有很成功..... 就算贏了也不會多什麼知名度
    2小時前
  • 吳幸怡
    金世容阿😭😭
    2小時前
  • Chan Ho Sze
    東玄😢😢
    2小時前
  • Grace Li
    好可惜喔～東玄～😭😭
    2小時前
→更多留言...(7)
在Facebook上的留言
← 上一則
BoA 火速回歸！首張迷你專輯〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下週問世
下一則 →
無懼平昌冬奧來襲　《和遊記》又勇奪同時段收視冠軍啦！
主頁 » 綜藝 » KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！