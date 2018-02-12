KBS选秀节目《The Unit》最终出道男团&女团的18人名单！

恭喜最终成为限定团体「UNI+ B」和「UNI+ G」的人（各9名），也希望遗憾落选的人，未来可以发展得很好！继续努力加油吧～！！！
KBS选秀节目《The Unit》在2/10晚间完美落幕，最后选出了男、女前9名成员，以限定团体「UNI+ B」和「UNI+ G」展开后续活动，一起来看看最终名单吧！
＊男生组UNI+ B名次一览：（名次变动使用▲或▼，－为持平）
1．李浚荣(U-KISS JUN) － 得票数165,309 （原译：李俊英）
2．宜缜 (Bigflo) － 得票数164,838
3．高镐廷 (HOTSHOT) － 得票数90,510
4．FeelDog (Bigstar) － 得票数82,170
5．Marco (热血男儿)▲11 得票数81,606
6．池韩率 － 得票数78,504
7．朴大元 (MADTOWN)▲2 得票数77,886
8．金基重 (IM)▲2 得票数77,337
9．Chan (A.C.E)▲6 得票数74,367
==========（以上为出道组）===========
10．金Timoteo (HOTSHOT)▼5
11．帝业 (IMFACT) －
12．金东玄 (BOYFRIEND) ▼5
13．翰洁 (IM) －
14．金绿贤 (100%)▼2
15．秀雄 (少年共和国)▲3
16．孙东明 (MAS)▼2
17．金世容 (MYNAME)▼9
18．李炅卓 (MADTOWN)▼1
＊女生组UNI+ G名次一览：
1．洪宜珍 (SONAMOO) － 得票数108,066
2．白豫彬 (DIA)▲1 得票数83,910
3．NC.A▲1 得票数82,074
4．慎胤祖 (前Hello Venus)▲8 得票数78,519
5．李玹珠 (前APRIL)▲5 得票数72,090
6．杨知元▲2 得票数68,193
7．优熙 (Dal★Shabet)▲2 得票数66,054
8．ZN (LABOUM)▲3 得票数61,023
9．李绣至▼4 得票数60,954
===========（以上为出道组）============
10．Euna Kim▼3
11．智源 (GOOD DAY)▼5
12．顺伊 (DIA)▲2
13．世美 (MATILDA)▼11
14．丹雅 (MATILDA)▼1
15．辛知勋▲1
16．车熙 (Melody Day)▲1
17．李宝琳▲1
18．丽恩 (Melody Day)▼3
＊表演与公布名次片段截图
（截图自：KBSKpop／《The Unit》．IG）
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