接連在《認哥》和《RM》活躍的李多熙！滿懷強烈的勝負欲引發笑聲

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這一集最好笑的片段大概是…李多熙「怒罵」李光洙：「你是小偷嗎？」這對長腿CP互不信任的模樣太有意思了XD



2018年才剛開始，曾經出演《聽見你的聲音》、《秘密》等作品的李多熙，存在感滿滿！先是去了趟叢林（SBS《叢林的法則》庫克群島篇），然後先後錄製JTBC《認識的哥哥》和SBS《Running Man》，帶給觀眾許多笑聲。



在1月27日播出的《認識的哥哥》，李多熙與韓炫旻一同出演。性格開朗率真的她，挑戰TWICE《LIKEY》，並完美呈現。（希大也在後面複製舞蹈XD）因為喜歡唱歌但沒有地方讓她發揮，李多熙還主動在《認哥》獻唱一曲！演唱過程中卻不小心笑了出來，明明哥哥們都沒笑啊！讓人摸不著頭緒的個性，特別有魅力。



模特兒出身的李多熙擁有176公分的傲人身高，和擁有200公分以上的徐章勳組成「幻想CP」。對著鏡頭笑的超級開心的她，真的太可愛了～



而在4日播出的《Running Man》中，李多熙與具荷拉、薛仁雅、gu9udan美娜擔任嘉賓出演。在這裡，同樣有與她是模特兒出身的李光洙，又可以組成「幻想CP」了XD李多熙也想在《RM》高歌，但不知道怎麼回事，頻頻笑場，最後無法繼續。



擁有強烈勝負欲的李多熙，任何競賽都要做到最好。不只舞蹈到位，為了獲勝，她連造型都準備好了！讓大家頻頻稱奇，直呼：「這個真的太強了，贏不了、贏不了」。





李多熙也在個人Instagram上傳與李光洙搭檔玩遊戲的截圖。這對「長腿CP」剛湊在一塊，就因為互不信任而吵吵鬧鬧。而總是不老實的李光洙，在競賽期間又不聽李多熙的指示，「只走自己的路」的李光洙，讓李多希怒罵：「你是小偷嗎？」笑翻全場。



另外，李多熙在本月（2月）28日首播的KBS 2TV新水木劇（週三、四播出）《推理的女王2》中，飾演「鄭熙妍」，與崔江姬、權相佑和吳閔碩等演員合作。喜歡她的觀眾們可不要錯過囉，真的太有魅力啦～

（圖片、影片來源：SBS《Running Man》、JTBC《認識的哥哥》、dahee0315@Instagram）

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