接连在《认哥》和《RM》活跃的李多熙！满怀强烈的胜负欲引发笑声

这一集最好笑的片段大概是…李多熙「怒骂」李光洙：「你是小偷吗？」这对长腿CP互不信任的模样太有意思了XD
2018年才刚开始，曾经出演《听见你的声音》、《秘密》等作品的李多熙，存在感满满！先是去了趟丛林（SBS《丛林的法则》库克群岛篇），然后先后录制JTBC《认识的哥哥》和SBS《Running Man》，带给观众许多笑声。
在1月27日播出的《认识的哥哥》，李多熙与韩炫旻一同出演。性格开朗率真的她，挑战TWICE《LIKEY》，并完美呈现。（希大也在后面复制舞蹈XD）因为喜欢唱歌但没有地方让她发挥，李多熙还主动在《认哥》献唱一曲！演唱过程中却不小心笑了出来，明明哥哥们都没笑啊！让人摸不著头绪的个性，特别有魅力。
模特儿出身的李多熙拥有176公分的傲人身高，和拥有200公分以上的徐章勋组成「幻想CP」。对著镜头笑的超级开心的她，真的太可爱了～
而在4日播出的《Running Man》中，李多熙与具荷拉、薛仁雅、gu9udan美娜担任嘉宾出演。在这里，同样有与她是模特儿出身的李光洙，又可以组成「幻想CP」了XD李多熙也想在《RM》高歌，但不知道怎么回事，频频笑场，最后无法继续。
拥有强烈胜负欲的李多熙，任何竞赛都要做到最好。不只舞蹈到位，为了获胜，她连造型都准备好了！让大家频频称奇，直呼：「这个真的太强了，赢不了、赢不了」。
李多熙也在个人Instagram上传与李光洙搭档玩游戏的截图。这对「长腿CP」刚凑在一块，就因为互不信任而吵吵闹闹。而总是不老实的李光洙，在竞赛期间又不听李多熙的指示，「只走自己的路」的李光洙，让李多希怒骂：「你是小偷吗？」笑翻全场。
另外，李多熙在本月（2月）28日首播的KBS 2TV新水木剧（周三、四播出）《推理的女王2》中，饰演「郑熙妍」，与崔江姬、权相佑和吴闵硕等演员合作。喜欢她的观众们可不要错过罗，真的太有魅力啦～
（图片、影片来源：SBS《Running Man》、JTBC《认识的哥哥》、dahee0315@Instagram）
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