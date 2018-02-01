SJ《Super TV》逃出食堂的現實版來了～這次哪一位成員可以成功逃出呢？
綜藝 2018年2月2日 星期五10:00 Yuan
在《SJ Returns》中，就玩過逃出食堂，從一開始的興奮玩到崩潰！這次的現實版，他們又會玩得如何呢？
《Super TV》在上週首播，相信有不少人也都看完了吧！成員們回到宿舍，一起對自己進行了分析，還興奮的提出了許多類型的節目方案，真的光是看他們聚在一起就可以讓人笑不停。
而在上次《Super TV》的尾聲看到了預告，成員們在神秘箱子中抽到了「吃放」，是製作組準備了逃出食堂現實版，遵守規則演繹「只有吃才能逃出的歷代級吃播」。到了現場成員們也驚呼連連，銀赫也說：「這個全都要吃掉嗎？」、「逃出食堂很有趣的，但這個陣仗太大了。」
1日，《Super TV》也公開了Super Junior成員們的吃播照，而利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海6人都展現了各色的表情，這也吸引了許多粉絲的關注。
在之前《SJ Returns》中，他們就有玩過逃出食堂，想到希澈還說到要追上對方那對才能喝水，結果害到了自己組（笑）！轉到第2圈的時候就因為吃飽覺得累了，後來還直接變成個人賽，而這次的現實版又會怎樣呢？太期待播出啦！
（圖：XtvN、SJ Returns）
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