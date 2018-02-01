SJ《Super TV》逃出食堂的现实版来了～这次哪一位成员可以成功逃出呢？
综艺 2018年2月2日 星期五10:00 Yuan
在《SJ Returns》中，就玩过逃出食堂，从一开始的兴奋玩到崩溃！这次的现实版，他们又会玩得如何呢？
《Super TV》在上周首播，相信有不少人也都看完了吧！成员们回到宿舍，一起对自己进行了分析，还兴奋的提出了许多类型的节目方案，真的光是看他们聚在一起就可以让人笑不停。
而在上次《Super TV》的尾声看到了预告，成员们在神秘箱子中抽到了「吃放」，是制作组准备了逃出食堂现实版，遵守规则演绎「只有吃才能逃出的历代级吃播」。到了现场成员们也惊呼连连，银赫也说：「这个全都要吃掉吗？」、「逃出食堂很有趣的，但这个阵仗太大了。」
1日，《Super TV》也公开了Super Junior成员们的吃播照，而利特、希澈、艺声、神童、银赫、东海6人都展现了各色的表情，这也吸引了许多粉丝的关注。
在之前《SJ Returns》中，他们就有玩过逃出食堂，想到希澈还说到要追上对方那对才能喝水，结果害到了自己组（笑）！转到第2圈的时候就因为吃饱觉得累了，后来还直接变成个人赛，而这次的现实版又会怎样呢？太期待播出啦！
（图：XtvN、SJ Returns）
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