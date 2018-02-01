NU'EST W 迎來花路里程碑　專場演唱會 3 月連開三天！

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2 月的第一天就傳出好消息！經過《Produce 101》的洗禮後，如今 NU’EST 不僅活躍在綜藝節目，下個月也要首度以 NU’EST W 的形式在韓國舉行專場演唱會了！

Pledis Entertainment 於本日（1 號）宣布，NU’EST W 將於 3 月在首爾舉行演唱會《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》；官方會員可自 2 月 13 日晚間八點（韓國時間）起搶先購票，19 日同一時間則全面開放一般購票。

演唱會主題 “DOUBLE YOU” 既是 “W” 的諧音雙關，海報中也設計了清晰可見的 W 字樣，象徵著 NU’EST W 將在《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》中呈現雙倍的成長，同時也會呈現過去粉絲們未曾見過的風格。

《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》將於 3 月 16～18 日三天，在首爾奧林匹克公園的 SK 手球競技場盛大舉行。



（照片來源：Pledis Entertainent）

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