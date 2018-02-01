NU'EST W 迎来花路里程碑 专场演唱会 3 月连开三天！
KPOP 2018年2月1日 星期四10:40 施乃琪
2 月的第一天就传出好消息！经过《Produce 101》的洗礼后，如今 NU’EST 不仅活跃在综艺节目，下个月也要首度以 NU’EST W 的形式在韩国举行专场演唱会了！
Pledis Entertainment 於本日（1 号）宣布，NU’EST W 将於 3 月在首尔举行演唱会《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》；官方会员可自 2 月 13 日晚间八点（韩国时间）起抢先购票，19 日同一时间则全面开放一般购票。
演唱会主题 “DOUBLE YOU” 既是 “W” 的谐音双关，海报中也设计了清晰可见的 W 字样，象徵著 NU’EST W 将在《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》中呈现双倍的成长，同时也会呈现过去粉丝们未曾见过的风格。
《NU’EST W CONCERT DOUBLE YOU IN SEOUL》将於 3 月 16～18 日三天，在首尔奥林匹克公园的 SK 手球竞技场盛大举行。
（照片来源：Pledis Entertainent）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
林秀蓁 （Jane Lin） 你們要不要改去首爾XDDD
2小时前