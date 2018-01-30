李敏鎬入伍不忘做公益 捐助白米一噸給兒童福利會
明星 2018年1月30日 星期二11:09 Erin
HOLT兒童福利會表示，正在服役中的演員李敏鎬，其官方粉絲團Minoz的會員們適逢2018年平昌冬季奧運盛會捐助白米一噸。
李敏鎬所屬公司表示：“國內外的粉絲們都給予相當熱烈的回應，希望能讓大家了解用心之深刻。”以李敏鎬及粉絲俱樂部為名，捐贈Dreame白米給HOLT兒童福利會，希望這些白米可以勉勵生活環境比較艱困或是低收入家庭的孩子們，即使環境不優渥也不要放棄成為運動選手的夢想。
李敏鎬與Minoz在2014年起透過由李敏鎬親自參與，為回饋社會而進行公益捐款的平台Promiz，持續地分享與實踐公益，李敏鎬與來自世界各地的Minoz也都一起共襄盛舉，為了環境保護而打造樹林，不管是公益活動或是資金的捐助，一直無間斷地進行許多善舉，養成一種助人為善的粉絲文化與風氣。
Promiz也在2016年與HOLT兒童福利會結盟合作，希望回饋社會，一同守護一些需要援助的孩子們，不管是家境艱困或是失怙的孩子們，希望撫平他們心中的傷痛並帶給他們家人般的關心。
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