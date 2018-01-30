李敏镐入伍不忘做公益 捐助白米一吨给儿童福利会
明星 2018年1月30日 星期二11:09 Erin
HOLT儿童福利会表示，正在服役中的演员李敏镐，其官方粉丝团Minoz的会员们适逢2018年平昌冬季奥运盛会捐助白米一吨。
李敏镐所属公司表示：“国内外的粉丝们都给予相当热烈的回应，希望能让大家了解用心之深刻。”以李敏镐及粉丝俱乐部为名，捐赠Dreame白米给HOLT儿童福利会，希望这些白米可以勉励生活环境比较艰困或是低收入家庭的孩子们，即使环境不优渥也不要放弃成为运动选手的梦想。
李敏镐与Minoz在2014年起透过由李敏镐亲自参与，为回馈社会而进行公益捐款的平台Promiz，持续地分享与实践公益，李敏镐与来自世界各地的Minoz也都一起共襄盛举，为了环境保护而打造树林，不管是公益活动或是资金的捐助，一直无间断地进行许多善举，养成一种助人为善的粉丝文化与风气。
Promiz也在2016年与HOLT儿童福利会结盟合作，希望回馈社会，一同守护一些需要援助的孩子们，不管是家境艰困或是失怙的孩子们，希望抚平他们心中的伤痛并带给他们家人般的关心。
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