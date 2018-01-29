H.O.T將登上《無限挑戰》六六歌第三季 2月15日錄影
KPOP 2018年1月30日 星期二09:05 Erin
《無限挑戰》的六六歌系列，成功讓已解散多年的團體水晶男孩再度合體，並重新出道發行唱片，那麼也曾紅極一時，1996年出道的H.O.T也是大家期待能重新站上舞台的團體。
《無限挑戰》製作團隊於1月29日透過官方聲明表示，正準備做為H.O.T出道超過20周年紀念的“六六歌第三季”舞台，決定將於2月15日在京畿道日山MBC夢想中心舉辦特輯舞台。
製作單位表示：“2014年11月曾與所有H.O.T成員們初次見面，2015年10月也曾討論是否能演出六六歌第二季，更為了2016年的六六歌第三季特輯企劃進行多次討論。不過因為有太多難解的狀況，導致無法成功讓H.O.T站上舞台。”最近則又再度與H.O.T成員討論這個舞台表演，由於大家希望重新站上舞台的心是相同的，因此著手準備這次的演出。這次的舞台原是準備在平昌冬季奧運期間播出，不過播出時間有變動等狀況，將做為新年特輯播出。
《無限挑戰》的六六歌系列是希望帶領觀眾們搭乘時光機來到20多年前，在1990年代風靡大眾的偶像團體H.O.T始終令大家難以忘懷，H.O.T的粉絲們期待了17年的特別舞台，成員們也正在努力練習舞蹈，將呈現令大家感動的表演。
照片: SM
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