H.O.T将登上《无限挑战》六六歌第三季 2月15日录影
KPOP 2018年1月30日 星期二09:05 Erin
《无限挑战》的六六歌系列，成功让已解散多年的团体水晶男孩再度合体，并重新出道发行唱片，那么也曾红极一时，1996年出道的H.O.T也是大家期待能重新站上舞台的团体。
《无限挑战》制作团队於1月29日透过官方声明表示，正准备做为H.O.T出道超过20周年纪念的“六六歌第三季”舞台，决定将於2月15日在京畿道日山MBC梦想中心举办特辑舞台。
制作单位表示：“2014年11月曾与所有H.O.T成员们初次见面，2015年10月也曾讨论是否能演出六六歌第二季，更为了2016年的六六歌第三季特辑企划进行多次讨论。不过因为有太多难解的状况，导致无法成功让H.O.T站上舞台。”最近则又再度与H.O.T成员讨论这个舞台表演，由於大家希望重新站上舞台的心是相同的，因此著手准备这次的演出。这次的舞台原是准备在平昌冬季奥运期间播出，不过播出时间有变动等状况，将做为新年特辑播出。
《无限挑战》的六六歌系列是希望带领观众们搭乘时光机来到20多年前，在1990年代风靡大众的偶像团体H.O.T始终令大家难以忘怀，H.O.T的粉丝们期待了17年的特别舞台，成员们也正在努力练习舞蹈，将呈现令大家感动的表演。
照片: SM
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