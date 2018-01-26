第27屆《首爾歌謠大賞》完整得獎名單！防彈少年團奪下「大賞」

恭喜奪下「大賞」的防彈少年團～！也恭喜其他的得獎歌手與團體～，你們都是最棒的！！！大家有追到昨晚的現場嗎～？一起來看看完整的得獎名單吧！
第27屆《首爾歌謠大賞》(Seoul Music Awards) 昨晚在高尺巨蛋舉行，由申東燁、金希澈、金所炫共同主持，出席名單有防彈少年團、IU、尹鍾信、黃致列、Super Junior、Wanna One、VIXX、NU'EST W、SEVENTEEN、NCT 127、GOT7、MONSTA X、BTOB、Red Velvet、MAMAMOO、BLACKPINK、PRISTIN、Ailee、金請夏…等人。
▼得獎名單：
大賞：防彈少年團
最佳專輯賞：IU
最佳音源賞：尹鍾信
本賞：
BLACKPINK
BTOB
EXO
GOT7
NU’EST W
Red Velvet
SEVENTEEN
Super Junior
TWICE
Wanna One
防彈少年團
臉紅的思春期
新人獎：Wanna One、PRISTIN、金請夏
Fandom School：EXO
OST 賞：Ailee
R&B / Soul 賞：Suran
人氣獎：SHINee 泰民
舞蹈表演賞：MAMAMOO、NCT 127
樂團賞：iamnot
韓流特別賞（海外人氣獎）：EXO
年度最佳製作人：方時赫
年度發現賞：MONSTA X
評審特別賞：春夏秋冬《Bravo, My Life!》
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