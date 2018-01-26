第27届《首尔歌谣大赏》完整得奖名单！防弹少年团夺下「大赏」

第27届《首尔歌谣大赏》完整得奖名单！防弹少年团夺下「大赏」

明星   2018年1月26日   星期五12:35   MiJimin  

恭喜夺下「大赏」的防弹少年团～！也恭喜其他的得奖歌手与团体～，你们都是最棒的！！！大家有追到昨晚的现场吗～？一起来看看完整的得奖名单吧！

第27届《首尔歌谣大赏》(Seoul Music Awards) 昨晚在高尺巨蛋举行，由申东烨、金希澈、金所炫共同主持，出席名单有防弹少年团、IU、尹钟信、黄致列、Super Junior、Wanna One、VIXX、NU'EST W、SEVENTEEN、NCT 127、GOT7、MONSTA X、BTOB、Red Velvet、MAMAMOO、BLACKPINK、PRISTIN、Ailee、金请夏…等人。

▼得奖名单：

大赏：防弹少年团
最佳专辑赏：IU
最佳音源赏：尹钟信

本赏：
BLACKPINK
BTOB
EXO
GOT7
NU’EST W
Red Velvet
SEVENTEEN
Super Junior
TWICE
Wanna One
防弹少年团
脸红的思春期

新人奖：Wanna One、PRISTIN、金请夏
Fandom School：EXO
OST 赏：Ailee
R&B / Soul 赏：Suran

人气奖：SHINee 泰民
舞蹈表演赏：MAMAMOO、NCT 127
乐团赏：iamnot

韩流特别赏（海外人气奖）：EXO
年度最佳制作人：方时赫
年度发现赏：MONSTA X
评审特别赏：春夏秋冬《Bravo, My Life!》

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