第27届《首尔歌谣大赏》完整得奖名单！防弹少年团夺下「大赏」
明星 2018年1月26日 星期五12:35 MiJimin
恭喜夺下「大赏」的防弹少年团～！也恭喜其他的得奖歌手与团体～，你们都是最棒的！！！大家有追到昨晚的现场吗～？一起来看看完整的得奖名单吧！
第27届《首尔歌谣大赏》(Seoul Music Awards) 昨晚在高尺巨蛋举行，由申东烨、金希澈、金所炫共同主持，出席名单有防弹少年团、IU、尹钟信、黄致列、Super Junior、Wanna One、VIXX、NU'EST W、SEVENTEEN、NCT 127、GOT7、MONSTA X、BTOB、Red Velvet、MAMAMOO、BLACKPINK、PRISTIN、Ailee、金请夏…等人。
▼得奖名单：
大赏：防弹少年团
最佳专辑赏：IU
最佳音源赏：尹钟信
本赏：
BLACKPINK
BTOB
EXO
GOT7
NU’EST W
Red Velvet
SEVENTEEN
Super Junior
TWICE
Wanna One
防弹少年团
脸红的思春期
新人奖：Wanna One、PRISTIN、金请夏
Fandom School：EXO
OST 赏：Ailee
R&B / Soul 赏：Suran
人气奖：SHINee 泰民
舞蹈表演赏：MAMAMOO、NCT 127
乐团赏：iamnot
韩流特别赏（海外人气奖）：EXO
年度最佳制作人：方时赫
年度发现赏：MONSTA X
评审特别赏：春夏秋冬《Bravo, My Life!》
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究