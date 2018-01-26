SEVENTEEN 特別專輯〈DIRECTOR'S CUT〉發行在即 首波成員預告照出爐！
KPOP 2018年1月26日 星期五12:25 施乃琪
SEVENTEEN 下個月初就要舉行官方見面會《SEVENTEEN in Carat Land》了，緊接著他們還有一張要送給 Carat 的特別專輯。先來看看首波成員預告照吧！
SEVENTEEN 於本日（26 號），經由官方 SNS 釋出了特別專輯〈DIRECTOR'S CUT〉的首波成員預告照，由 Woozi、Vernon、DK、勝寛以及 Wonwon 率先亮相。
這次每組預告畫報都分為 “Plot” 與 “Sunset” 兩種風格，前者居家、後者迷幻，彷彿暗示著 SEVENTEEN 即將呈現的豐富魅力。
在明後天釋出其餘預告照後，SEVENTEEN 也將於 29 日起依序公開曲目表、專輯外包裝設計、新歌亮點集錦、MV 預告短片。2 月 3、4 兩日與來自全球的 Carat 見面後，〈DIRECTOR'S CUT〉就要於 5 日問世囉！
（照片來源：Pledis Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論