SEVENTEEN 特别专辑〈DIRECTOR'S CUT〉发行在即 首波成员预告照出炉！
KPOP 2018年1月26日 星期五12:25 施乃琪
SEVENTEEN 下个月初就要举行官方见面会《SEVENTEEN in Carat Land》了，紧接著他们还有一张要送给 Carat 的特别专辑。先来看看首波成员预告照吧！
SEVENTEEN 於本日（26 号），经由官方 SNS 释出了特别专辑〈DIRECTOR'S CUT〉的首波成员预告照，由 Woozi、Vernon、DK、胜寛以及 Wonwon 率先亮相。
这次每组预告画报都分为 “Plot” 与 “Sunset” 两种风格，前者居家、后者迷幻，彷佛暗示著 SEVENTEEN 即将呈现的丰富魅力。
在明后天释出其余预告照后，SEVENTEEN 也将於 29 日起依序公开曲目表、专辑外包装设计、新歌亮点集锦、MV 预告短片。2 月 3、4 两日与来自全球的 Carat 见面后，〈DIRECTOR'S CUT〉就要於 5 日问世罗！
（照片来源：Pledis Entertainment）
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