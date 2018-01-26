金宇彬因病情免服兵役 療程結束進入追蹤康復期

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今日有報導稱，金宇彬已在去年獲得免除兵役的判定，所屬社隨後發佈聲明，進行了證實！

報導稱，金宇彬在治療鼻咽癌期間接到了入伍通知，進行再次體檢後在去年11月接到了不允許入伍的最終判定。

隨後，金宇彬所屬社sidusHQ發聲明表示：「金宇彬去年5月被確診鼻咽癌，結束抗癌治療後不久接到了兵務廳的入伍通知。 之後進行了再次體檢，被判定為6級，不得入伍。 」



關於金宇彬的近況：「已經結束治療，目前定期進行追蹤檢查，努力恢復。 希望大家給予支援和鼓勵，讓他能健康地回到大家身邊。 」

金宇彬去年5月正在準備新片《竊聽》期間，因為經常在片場流鼻血、喉嚨痛，去醫院檢查後發現患上鼻咽癌，萬幸還是早期，於是中斷全部行程，專心治療和康復。



12月29日，金宇彬在粉絲官咖公開親筆信，向粉絲報平安：「托大家的應援和祈禱的福，已經順利結束了3次抗癌治療和35次放射治療。 現在已經結束治療，正在定期追蹤檢查，進行康復。 要再次向大家問好，看來還需要一些時間。 」



而一直守護在金宇彬身邊的女友新慜娥也令人不禁稱讚，近日還有網友拍到兩人一同外出用餐，看起來感情仍然很好！ 感謝新慜娥這段時間對金宇彬的支援和陪伴啊~







（圖源：金宇彬所屬社，網路）

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