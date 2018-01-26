金宇彬因病情免服兵役 疗程结束进入追踪康复期
明星 2018年1月26日 星期五10:31 Sani
今日有报导称，金宇彬已在去年获得免除兵役的判定，所属社随后发布声明，进行了证实！
报导称，金宇彬在治疗鼻咽癌期间接到了入伍通知，进行再次体检后在去年11月接到了不允许入伍的最终判定。
随后，金宇彬所属社sidusHQ发声明表示：「金宇彬去年5月被确诊鼻咽癌，结束抗癌治疗后不久接到了兵务厅的入伍通知。 之后进行了再次体检，被判定为6级，不得入伍。 」
关於金宇彬的近况：「已经结束治疗，目前定期进行追踪检查，努力恢复。 希望大家给予支援和鼓励，让他能健康地回到大家身边。 」
金宇彬去年5月正在准备新片《窃听》期间，因为经常在片场流鼻血、喉咙痛，去医院检查后发现患上鼻咽癌，万幸还是早期，於是中断全部行程，专心治疗和康复。
12月29日，金宇彬在粉丝官咖公开亲笔信，向粉丝报平安：「托大家的应援和祈祷的福，已经顺利结束了3次抗癌治疗和35次放射治疗。 现在已经结束治疗，正在定期追踪检查，进行康复。 要再次向大家问好，看来还需要一些时间。 」
而一直守护在金宇彬身边的女友新慜娥也令人不禁称赞，近日还有网友拍到两人一同外出用餐，看起来感情仍然很好！ 感谢新慜娥这段时间对金宇彬的支援和陪伴啊~
（图源：金宇彬所属社，网路）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
-
凡有癌症的病人，雖然可做電療，化療，只不過暫時受 控制，幾時會再復發，只有天知地知， 普通病痛都覺得辛苦，癌症與生命時間來搏鬥，心理生理受著極大衝撃，宇彬咁年輕有病，都好苦痛無奈，請網友們不要亂加批判它，宇彬，加油！
36分前
-
-
好好休息，早日康復！
要求剛在死亡邊緣走一圈回來的人服兵役的人肯定是冷血
2小时前
-