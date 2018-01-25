因劇情太黃太暴力？《Return》被觀眾告了！
韓劇 2018年1月26日 星期五08:00 Rui
SBS辛水木劇《Return》正在熱播中，因高賢貞的出演和集懸疑、不倫戀、吸毒等重口味元素於一體而讓觀眾們看的十分過癮。 然而才播到第6集，觀眾們又爆出不滿，原因竟是覺得劇情太黃太暴力。
據放送通信審議委員會透露，截止至25日，放送委接到超過20件關於《Return》的信訪留言，指出《Return》劇情太過情色和暴力。
其實17日的首播中，就有觀眾因為內容過於暴力和色情而不滿。 第1集為突顯出姜仁浩（朴基雄 飾）、吳泰錫（申成祿 飾）、金學范（奉太奎 飾）、徐準熙（尹仲勛 飾）等上流社會惡黨4人幫紙醉金迷、物慾橫流的私生活而突出描寫了幾人外遇、吸毒的模樣。 劇中幾人將女性視為商品的行為被指將性商品化。
而24日播出的第6集中，吳泰錫、金學范等為了掩飾罪行甚至不惜想要殺害朋友徐準熙，劇情走向太過出格。 然而，即使劇情備受詬病，但《Return》第6集仍創下了14.1%的收視率，穩居同檔劇榜首。
除此之外，《Return》還深陷抄襲電影《The Loft》風波中，但劇組解釋不能因為空間設定和殺人案件就說兩部作品相似，殺人案件只是劇情描述的媒介，所要傳遞的資訊和電影完全不同。
「圖：《Return》」
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留言/評論
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的確是韓劇少見的場景，有點像美劇，看第一集感覺4個有錢人有點誇張，但現實可能是更囂張？！
7小時前
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